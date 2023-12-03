Hollanda Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta PSV Eindhoven, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. De Kuip'teki maçı PSV Eindhoven, 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ismael Saibari ve 68. dakikada Olivier Boscagli attı. Feyenoord'un tek golü 81. dakikada Santiago Gimenez'den geldi.



Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, 14'te 14 yaptı ve 42 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Feyenoord, 32 puanda kaldı.



PSV, ligde gelecek hafta sahasında Heerenveen'i ağırlayacak. Feyenoord, bu kez sahasında Volendam ile karşılaşacak.





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