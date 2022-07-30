Hokeyde milliler Çekya'yı devirdi!

Gençler Avrupa Şampiyonası 2'de milliler Çekya'yı 1-0 yendi. Grubunu 2. sırada tamamlayan Türkiye, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı en üst etap olan Championship'te oynama hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hokeyde milliler Çekya'yı devirdi!
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30 Temmuz 2022 19:14
21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki beşinci maçında Çekya'yı 1-0 yendi.

Grubunu 2. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, bu kategoride ilk kez son 8'e kalıp, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı en üst etap olan Championship'te oynama hakkı elde etti.

Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda son maçında Çekya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Ramazan Kayar'ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Grupta daha önce İrlanda'yla 2-2 berabere kalıp, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, Galler'i 2-1 yenmiş, İtalya maçını da 2-2 eşitlikle tamamlamıştı.

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