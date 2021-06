Hız tutkunları, 'Dünya Motokros Şampiyonası'nda buluşacak

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı (MXGP of TURKEY) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4-5 Eylül 2021'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek.



NG Afyon Otel'de gerçekleştirilen MXGP of TURKEY'in lansmanında konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, sportif hizmet vazifesini hakkıyla gerçekleştirmek için çaba sarf eden mütevazı bir federasyon olduklarını belirterek, "Çok büyük işler yapmanın hayalini her zaman kurduk ve bu hayalin peşinden koştuk. Haddimizi biliyoruz ama yaptığımız organizasyonlarla dünya arenasında İstiklal Marşı'nı okutan yetiştirdiğimiz sporcularla sınırları aşıyoruz çok şükür. " dedi.



Uçar, "Bu hayalin peşinden koştuk. Bugün de Allah'a hamdolsun çok güzel bir noktada bir araya gelme imkanını yakalamış olduk." ifadelerini kullandı.



Dünya şampiyonası formatında 5 yarışın eylülün ilk haftasında gerçekleştirileceğine dikkati çeken Uçar, 180 ülkeye yapılacak yayınlarla Afyonkarahisar'ın her türlü özelliği ve güzelliği ile yansıtılacağını ve yaşatılacağını belirtti.



Uçar, söz konusu etkinlikler kapsamında 100 bin seyirciyi 5 gün boyunca misafir etmenin hayallerini kurduklarını dile getirerek, 10 bine yakın yabancı katılımcının iştirak ettiği organizasyon olmasını da umut ettiklerini bildirdi.



Hedeflerine yürümeyi kendilerine düstur edinmiş bir federasyon olduklarını dile getiren Uçar, şöyle konuştu:



"Ülkemizdeki güzelliklerin mimarı olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu organizasyonu gerçekleştiriyor olmanın da sorumluluğunu ve mesuliyetini de biliyoruz. Bu vesileyle Afyonkarahisar'a çok daha büyük katkılar sağlayacak organizasyonu da gerçekleştirmenin umudunu taşıyoruz. Benim bir hayalim daha kaldı. Hem milletvekilimiz hem de milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun talebelerinin Türk sporcuların burada yarışarak Afyonkarahisar'da şampiyon olduğu bir organizasyonu görmek istiyorum. Türkiye'de bir ilk olacak inşallah."



- "Motokros bizim için artık bir şeref meselesi, bizim tacımız"



Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de, motokros sporuyla beraber uluslararası organizasyonlara başladıklarını bunun için söz konusu şampiyonanın ilk göz ağrısı olduğunu söyledi.



Afyonkarahisar'ın isminin bu nedenle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada daha çok duyulacağını ifade eden Çiçek, "Motokros bizim için artık bir şeref meselesi, bizim tacımız. Motokros gerçekten Afyonkarahisar'a çok yakıştı, özdeşleşti.'' ifadelerini kullandı.



Vali Çiçek, Dünya Motokros Şampiyonası ile birlik ve beraberlik içerisinde Afyonkarahisar'ı uçuracaklarını dile getirdi.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilemediğine dikkati çekerek, bu sene Afyonkarahisar'daki bu organizasyonu festival ile birlikte yapacaklarını söyledi.



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de, Afyonkarahisar'ın yaptıkları spor tesisleri ve buradaki organizasyonlarla sporun başkenti olduğunu kanıtladığını belirterek, yurtdışından bu spora ilgi duyan tüm sporcuları ve turistleri beklediklerini dile getirdi.



Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na katılacak 16 yaşındaki motokros sporcusu Irmak Yıldırım da bu spora 14 yaşında başladığını, ailesinin katkısıyla aldığı eğitimlerle başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



- Şampiyonaya 150'ye yakın yarışçı katılacak



Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (MX2T) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) olmak üzere 5 yarış aynı anda yapılacak.



Türkiye'de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25'i aşkın takımla 150'ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.



Dünya çapında çok popüler olan motokros yarışlarının en önemli yarışının Türkiye etabı olan MXGP of TURKEY, 7,3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor. Dünyanın motokros yıldızları, bu yıl 18 etaptan oluşan MXGP ve MX2, 6 etaptan oluşan MXWOMEN,13 etaptan oluşan MX2T ve MXOPEN'de kürsü için yarışacak.



- Türkiye Motofest'e 100 bine yakın katılımcı bekleniyor



Türkiye'nin 2021'deki en büyük etkinliği olması beklenen Türkiye MotoFest, bu yıl 5 güne çıkacak. 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak festival, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak.



Türkiye MotoFest'e bu yıl 100 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Beş gün boyunca pek çok markanın çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festival kapsamında 1 Eylül 2021 Çarşamba, Mustafa Ceceli, 2 Eylül 2021 Perşembe Cem Adrian, 3 Eylül 2021 Cuma Haluk Levent, 4 Eylül 2021 Cumartesi Merve Özbey-Kıraç, 5 Eylül 2021 Pazar İrem Derici-Cenk Eren konserler verecek.



- Türkiye ekonomisine 5 milyar liradan fazla katkı



Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP'nin Türkiye etabı bu yıl üçüncü kez yapılıyor.



Geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan yarışın en son yapıldığı 2019'da MXGP of TURKEY'in sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar liraya yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye'nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP of Turkey ve Türkiye MotoFest'in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının 5 milyar lirayı aşması bekleniyor.



- 200 milyon avro değerinde Türkiye tanıtımı



MXGP of TURKEY'in dünya çapındaki yayınları ve Türkiye MotoFest'ten yapılan haberler Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkıda bulunacak. En son 2019'da yapılan MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest'in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 200 milyon avroya ulaşmıştı.



Bu yıl yapılacak yarış ve festival, Türkiye ve dünyanın önemli yayınları tarafından takip edilecek. Böylece Türkiye'nin tanıtımına daha büyük katkı sağlanması hedefleniyor.



Öte yandan bilet satışları da ' www.passo.com.tr' adresinden bugünden itibaren satışa sunulmaya başlandı. Kombine biletler 0-6 yaş grubu için ücretsiz, yetişkinler için 100 lira, çocuklar için de 50 lira olarak uygulanacak.