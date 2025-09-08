08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

Hırvatistan'dan 4 maçta 12 puan!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan, sahasında Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Hırvatistan, bu galibiyetle 4 maçta 12 puana ulaştı.

08 Eylül 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago


2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçında Hırvatistan, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Kristijan Jakic, 51. dakikada Andrej Kramaric, 85. dakikada kendi kalesine Edvin Kuc ve 90. dakikada Ivan Perisic attı.

Hırvatistan'da kaleyi Fenerbahçe'den Girona'ya giden Dominik Livakovic korudu.


Karadağ'da Andrija Bulatovic, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, grupta 4 maçta 12 puana ulaştı. Karadağ, 5 maç sonunda 6 puanda kaldı.

Hırvatistan, gruptaki bir sonraki maçında Çekya deplasmanına gidecek. Karadağ, Faroe Adaları ile deplasmanda karşılaşacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
