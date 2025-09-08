2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçında Hırvatistan, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Kristijan Jakic, 51. dakikada Andrej Kramaric, 85. dakikada kendi kalesine Edvin Kuc ve 90. dakikada Ivan Perisic attı.
Hırvatistan'da kaleyi Fenerbahçe'den Girona'ya giden Dominik Livakovic korudu.
Karadağ'da Andrija Bulatovic, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Hırvatistan, grupta 4 maçta 12 puana ulaştı. Karadağ, 5 maç sonunda 6 puanda kaldı.
Hırvatistan, gruptaki bir sonraki maçında Çekya deplasmanına gidecek. Karadağ, Faroe Adaları ile deplasmanda karşılaşacak.
