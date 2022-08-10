Hentbolda tek sayı farkla kaybettik

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'ya 33-32 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbolda tek sayı farkla kaybettik
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09 Ağustos 2022 18:17
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, ev sahibi Letonya'ya 33-32 yenildi.

Başkent Riga'da düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Letonya ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçın ilk devresini 13-12 geride kapatan milliler, rakibine 33-32 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki son maçını 11 Ağustos Perşembe günü Kosova ile yapacak.

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