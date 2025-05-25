Hentbol Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu!

25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-155'
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
0-056'
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-255'
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
0-155'
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
0-155'
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
21:45
25 Mayıs
Empoli-Verona
21:45
25 Mayıs
Lazio-Lecce
21:45
25 Mayıs
Torino-Roma
21:45
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
21:45
25 Mayıs
Venezia-Juventus
21:45
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
1-250'
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
1-145'
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
1-143'
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1DA
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
20:30
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-0DA
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
0-0DA
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
1-0DA
25 Mayıs
Granada-Castellon
1-0DA
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
0-145'
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0DA
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
1-1DA
25 Mayıs
Elche-Malaga
0-0DA
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Cadiz-SD Huesca
4-045'
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Burgos CF-Levante
2-145'
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
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Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
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Sarpsborg 08-Tromsoe
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FK Haugesund-Brann
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Egersund-Sogndal
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Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
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Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
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Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
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Vitoria-Santos FC
00:30
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Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Hentbol Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu!

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek durumu 3-0'a getiren Beşiktaş, şampiyon oldu.

calendar 25 Mayıs 2025 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 20:19
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Hentbol Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu!
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek durumu 3-0'a getiren Beşiktaş, şampiyon oldu

Siyah-beyazlılar, Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını, 19-13 önde bitirdi.

Nilüfer Belediyespor, maçın ikinci yarısında farkı azaltsa da Beşiktaş, karşılaşmadan 36-31 galip ayrılmayı başardı.

Final serisinde durumu 3-0 getiren siyah-beyazlılar, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı.

Tarihinde 18'inci kez Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşandı.

KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi.

HENTBOLCULAR MADALYALARINI ALDI

Törende, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir, Beşiktaşlı hentbolculara madalyalarını verdi.

Madalya törenin ardından Beşiktaş takımı, 2024-2025 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Tarihindeki 18'nci şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlı takımın sporcuları törende büyük sevinç yaşadı.


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