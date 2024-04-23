Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 21. hafta maçları oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları yapıldı.



Ligde normal sezonun son hafta maçları 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Süper Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından, 1 ile 8'nci sırada yer alan takımlar play-off müsabakalarına katılacak.



Normal lig sezonunda 1, 2, 3 ve 4'üncü olan takımlar şampiyonluk etabı, sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada bitiren ekipler play-off sıralama etabında mücadele edecek.



Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor: 28-39



Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor: 26-30



Tekirdağ Süleymanpaşa-Anadolu Üniversitesi: 31-29



Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 26-30



Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 38-40



22. hafta programı



Kadınlar Süper Lig'de 22. ve son hafta maçlarının programı şöyle:



27 Nisan Cumartesi:



16.00 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)



28 Nisan Pazar:



15.00 Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)



16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Görele)



17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



29 Nisan Pazartesi:



18.00 Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)





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