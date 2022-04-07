Hentbol Kadınlar 1. Lig play-off'ta ilk maçlar tamamlandı!

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek 3 ekibin belli olacağı Kadınlar 1. Lig play-off mücadelesi Antalya'da başladı.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapılan play-off ilk müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Beta Transformatör Adasokağı-Kırşehir Belediyespor: 20-21
Sivas Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 39-29
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü-Polatlı Belediyespor: 33-33
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor: 30-28
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapılan play-off ilk müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Beta Transformatör Adasokağı-Kırşehir Belediyespor: 20-21
Sivas Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 39-29
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü-Polatlı Belediyespor: 33-33
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor: 30-28