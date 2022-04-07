Hentbol Kadınlar 1. Lig play-off'ta ilk maçlar tamamlandı!

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek 3 ekibin belli olacağı Kadınlar 1. Lig play-off mücadelesinde ilk maçlar oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar 1. Lig play-off'ta ilk maçlar tamamlandı!
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07 Nisan 2022 23:19
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek 3 ekibin belli olacağı Kadınlar 1. Lig play-off mücadelesi Antalya'da başladı.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapılan play-off ilk müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Beta Transformatör Adasokağı-Kırşehir Belediyespor: 20-21

Sivas Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 39-29

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü-Polatlı Belediyespor: 33-33

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor: 30-28

 

 

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