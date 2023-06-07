Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, deplasmanda Spor Toto'yu 35-30 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Ankara'daki THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Beşiktaş Yurtbay Seramik 15-13 önde kapattı.
Eşleşmede ikinci maç, 10 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 1-0 öne geçen Beşiktaş Yurtbay Seramik, bu maçı da kazanması durumunda sezonu üçüncü tamamlayacak.
Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Pazar günü yine İstanbul'da yapılacak.
Ankara'daki THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Beşiktaş Yurtbay Seramik 15-13 önde kapattı.
Eşleşmede ikinci maç, 10 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 1-0 öne geçen Beşiktaş Yurtbay Seramik, bu maçı da kazanması durumunda sezonu üçüncü tamamlayacak.
Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Pazar günü yine İstanbul'da yapılacak.
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