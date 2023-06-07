Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, deplasmanda Spor Toto'yu 35-30 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Ankara'daki THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Beşiktaş Yurtbay Seramik 15-13 önde kapattı.



Eşleşmede ikinci maç, 10 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 1-0 öne geçen Beşiktaş Yurtbay Seramik, bu maçı da kazanması durumunda sezonu üçüncü tamamlayacak.



Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Pazar günü yine İstanbul'da yapılacak.





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