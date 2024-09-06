Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönebilir!

Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru için sürpriz bir transfer olasılığı doğdu. Süper Lig ekibi, Onyekuru ile temasa geçti.

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Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönebilir!
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06 Eylül 2024 11:40
Henry Onyekuru 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönebilir. İstanbul ekibi, Nijeryalı kanat oyuncusu ile görüşmelere başladı.

Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, Sarı-Kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.

Suudi Arabistan temsilcisi, Onyekuru için Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro ödemişti.

ARDA TURAN ONU İSTİYOR

Al-Fayha ile sözleşmesinin son yılına giren Henry Onyekuru için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü.

Radyospor'un aktardığı habere göre İstanbul ekibi, 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla ilk teması kurdu.

2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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