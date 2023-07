Hemşire Duygu kick boks kariyerini yenilgisiz sürdürüyor

İstanbul'da hemşirelik yapan ve 3 kez dünya, 5 defa Avrupa şampiyonu olan 30 yaşındaki Duygu Turan, Mardin'de katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldu.



Milli sporcu Duygu Turan 2009'da şu an antrenörlüğünü de yapan kardeşi Uğurcan Turan'ın yönlendirmesiyle en büyük hayali olan kick boksla tanıştı.



Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü ikincilikle bitiren Turan, 2015'te Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz servisinde hemşire olarak görev yapmaya başladı.



Hastalara şifa dağıtan Turan, diğer yandan ringlerde rakipleriyle mücadele ediyor. Turan, şimdiye kadar 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez de Avrupa şampiyonu olarak kariyerini yenilgisiz olarak sürdürüyor.



Türkiye Kick Boks Federasyonunca Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıktığı 3 maçı da kazanarak şampiyon olan Turan, kasım ayında Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



- "Olimpiyatlarda da ülkeme şampiyonluklar getirmek istiyorum"



Turan, AA muhabirine, 14 yıldır kick boks sporu ile ilgilendiğini, kick boks sporunu çok sevdiğini ve kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.



Kardeşiyle bu sporu sürdürdüğünü kaydeden Turan, ailesinin desteğiyle Avrupa ve dünya şampiyonluklarında yenilgisiz kariyerine devam ettiğini belirtti.



Katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında her zaman ülkesine şampiyonluğu getirdiğini anlatan Turan, "Hedefim Portekiz'de yapılacak şampiyonada yeniden 4. kez dünya şampiyonu olmak. İnşallah 2028'de olimpiyatlara alınacağız. Olimpiyatlarda da ülkeme şampiyonluklar getirmek istiyorum." dedi.



- Hemşirelikte güler yüzlü, kick boksta sert



Hemşirelik ve kick boks sporunun çok farklı görünse de ikisini de profesyonelce yürüttüğünü aktaran Turan, şöyle konuştu:



"Birinde çok naif, güler yüzlü olmam ve hastalarımın derdinden anlamam, diğer tarafta ise daha sert olmam gerekiyor. Sonuçta rakiplerimi görünüşle olsa korkutmam lazım. Psikolojik bir savaş da var. Yıllardır ikisini birlikte yürütüyorum. Ama benim için çok zorlu bir süreç. Nöbetten çıkıyorum, antrenmana gidiyorum. Antrenmandan çıkıp nöbete gidiyorum. Burada desteklenmek çok önemli. Hastane yönetimimiz bana her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Onların üzerimde büyük emekleri var."



Turan, herkesin spor yapmasını tavsiye ederek, sporun insana bedensel ve zihinsel büyük katkı sunduğunu sözlerine ekledi.



- Uğurcan Turan: "Duygu'nun olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum"



Milli sporcu Uğurcan Turan da ablasının çok büyük başarılara imza attığını dile getirerek, kardeşi ve antrenörü olarak ablasıyla gurur duyduğunu dile getirdi.



Her zaman kardeşinin yanında olduğunu belirten Uğurcan Turan, "Duygu çok azimli ve hırslı. Spora başladığı ilk günkü heyecanı aynı. Başarılarına devam edeceğine inanıyorum. Branşımız olimpiyatlar tarafından tanındı. Duygu'nun olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.