"Heat, Crowder giderse Millsap veya Baynes'e bakabilir" iddiası!

Miami Heat, Sun Sentinel'dan Ira Winderman'a göre, ölü sezonda Jae Crowder'ı kaybederse, Paul Millsap'i ya da Aron Baynes'i kadroya katmayı düşünebilir.



Crowder, Şubat ayında Memphis Grizzlies'den, üç takımlı bir takasta Andre Iguodala ve Solomon Hill ile birlikte Heat'e katılmıştı. Birçok kişi Iguodala'nın en büyük katkıyı yapmasını beklerken, Crowder'ın savunması ve uzak mesafeden şutları, kendisinin bir ilk beş oyuncusu olmasını ve sonunda takımın NBA Finallerine ulaşmasına yardım etmesini sağlamıştı.



Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun başkan Pat Riley'nin ana hedefi olduğu düşünüldüğünden ötürü, Heat'in 2021 serbest oyuncu dönemi için olabildiğince fazla maaş boşluğu tutmaya çalışmasına rağmen, Crowder'ı tutmak isteyecekleri düşünülen Heat, Windman'a göre diğer takımlardan çok yıllı teklifler alabilir.



Winderman, fikrini şu şekilde belirtmişti:



"Örneğin, Crowder'ı elde tutmanın bir sorun haline gelmesi durumunda, bir sürü ikinci planları var. Mesela bir tanesi, Denver Nuggets'ın Jerami Grant'i tutmak için elinden geleni yapması ve Michael Porter Jr.'a yatırım yapmak istemesi durumunda, 35 yaşındaki Paul Millsap olabilir. Benzer şekilde, Suns'ın yenilenme süreci de muhtemel olarak Aron Baynes'i bir yıllık geçici ara verme durumuna düşürebilir."



Crowder, normal sezonda Miami formasıyla maç başına 11.9 sayı, 5.4 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı. Millsap Nuggets formasıyla 11.6 sayı, 5.7 ribaund ve 1.6 asistle oynarken, Baynes de Suns için 11.5 sayı, 5.6 ribaund ve 1.6 asist ile benzer rakamlar elde etmişti.



Crowder'ın son üç sezonda dört farklı takımla oynadığı ve istikrar arayışında olduğu için, yerinde kalmaya istekli olabileceği düşünülüyor.



