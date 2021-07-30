HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Shannon Shorter'ı transfer ettİ

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Shannon Shorter'ı transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Shannon Shorter'ı transfer ettİ
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30 Temmuz 2021 15:33
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Shannon Shorter'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor basketbol takımımız, geçen sezonu Japonya'da 11,9 sayı, 4,6 ribaund, 3,6 asist ile tamamlayan skorer guard Shannon Shorter ile anlaşma sağladı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, yeni transfer Shannon Shorter'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.


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