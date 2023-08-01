Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı!
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01 Ağustos 2023 13:45
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, iddialı bir takım kurmaya devam ediyor.

Bordo-beyazlı ekip, Fenerbahçe altyapısından büyük umutlarla yetişen ve daha sonra bedelsiz olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı. 

Resmi sitede yapılan açıklamada; ''Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık, Ailemize Hoş Geldin Ömer Faruk Beyaz'' ifadelerine yer verdi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Stuttgart formasını sadece 5 kez giyebildi. 


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