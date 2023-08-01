Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı!

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık, Ailemize Hoş Geldin Ömer Faruk Beyaz'' ifadelerine yer verdi.



19 yaşındaki orta saha oyuncusu Stuttgart formasını sadece 5 kez giyebildi.





ifadelerine yer verdi.19 yaşındaki orta saha oyuncusu Stuttgart formasını sadece 5 kez giyebildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, iddialı bir takım kurmaya devam ediyor.Bordo-beyazlı ekip, Fenerbahçe altyapısından büyük umutlarla yetişen ve daha sonra bedelsiz olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.Resmi sitede yapılan açıklamada; ''