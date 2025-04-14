Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörü Murat Şahin için bir açıklama yaptı.



Hatayspor, teknik direktör Şahin için çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.



Hatayspor'un resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:



"Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Yönetim kurumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır.



Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."



MURAT ŞAHİN'İN PERFORMANSI



Hatayspor'un başında 11 maça çıkan Murat Şahin, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.



Hatayspor, Süper Lig'de geride kalan 31 haftada (29 maç oynadı) topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor.



