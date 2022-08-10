Hatayspor'da, Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Hatayspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da, Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
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09 Ağustos 2022 21:34
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması yapıldı.

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