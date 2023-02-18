Hatayspor'da Onur Akdeniz vefat etti

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatayspor'a kötü bir haber daha geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hatayspor'da Onur Akdeniz vefat etti
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18 Şubat 2023 12:24
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da Christian Atsu'nun vefat haberinin ardından A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz'in de hayatını kaybettiği açıklandı.

Hatayspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." denildi.

Onur Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesine, Hatayspor'a ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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