Hatayspor'da Gaziantep maçı öncesi iki eksik!

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 8. basamaktaki 39 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Massanga Matondo maçta forma giyemeyecek.