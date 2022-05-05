Hatayspor'a "şampiyon" golcü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, bu sezon İsviçre Ligi'nde FC Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Assan Ceesay'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
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Hatayspor'a 'şampiyon' golcü!
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05 Mayıs 2022 16:14
Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, yeni golcüsünü İsviçre'de buldu.

Güney ekibi bu sezon İsviçre Ligi'nde FC Zürih'i şampiyonluğa taşıyan ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Assan Ceesay ile ilgileniyor.  Futbolcuya Cluj ekibi de talip oldu.

Gambiyalı 28 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 31 maçta 20 gol atarken 7 asist yaptı.

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