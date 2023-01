Hatay BB'de hedef şampiyonluk yarışına girebilmek

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, liderle arasındaki puan farkını kapatıp şampiyonluk yarışı içinde yer almayı istiyor.



Yeni sezona transferlerle kadrosunu güçlendirerek başlayan ve ligin geride kalan 16 haftasında 8 galibiyet alarak topladığı 24 puanla 7. sırada bulunan Hatay temsilcisi, sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.



Hatay ekibi, 29 Ocak Pazar günü deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde sürdürüyor.



"Play-off potasına girmek önceliğimiz"



Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ekin Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kaliteli ve başarılı takımların bulunduğu söyledi.



Her hafta parkede kimin kimi yeneceğinin belli olmadığı değişik sonuçlar alındığını aktaran Baş, "Bizim için rakibin ismi önemli değil. Sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu yıl genç ve daha dinamik bir takım kurduk. Olabildiğince en üst seviyelerde play-off potasına girmek önceliğimiz. Altyapından gelen oyuncularımız da takımda yer alıyor. Onları da basketbola kazandırıyoruz ve altyapıya verdiğimiz emeğin karşılığını buradan alıyoruz." diye konuştu.



Baş, ligin 17. haftasında sarı-kırmızılı ekiple karşılaşacakları maça iyi hazırlandıkları ve güzel bir galibiyet almak istediklerini belirtti.



Takıma şu anda takviye düşünmediklerini aktaran Baş, şöyle devam etti:



"Sezon içinde iki yabancı oyuncumuz bizden ayrıldı, şu anda kadromuzda üç yabancı var. Lig'de 8 galibiyetle 7. sıradayız ve daha yukarıya da girebileceğimize inanıyoruz. Üstteki rakiplerimizle aramızda bir iki galibiyet var. Kazanabileceğiz maçları kaybetmezsek daha yukarılarda ligi bitirebileceğimizi düşünüyoruz."



Baş, en büyük hedeflerinin Hatay'a Avrupa kupasını getirmek olduğunu, bunu da seneye başarmayı umut ettiklerini anlattı.



"Sezona çok yüksek hedeflerle başladık"



Oyunculardan Büşra Akgün de takım olarak iyi olduklarını ve önlerindeki Galatasaray maçında galibiyet almak istediklerini belirterek, "Deplasmanda oynayacağımız rakibimiz kuvvetli onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Sezona çok yüksek hedeflerle başladık. Önümüzdeki maçlarda da galibiyetler alarak ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Takıma altyapıdan gelen 19 yaşındaki İdal Yavuz da ligde daha iyi olabilmek ve üst sıralarda yer alabilmek için çalıştıklarını söyledi.



Takımın ABD'li oyun kurucusu Destiny Slocum, her maça tek tek odaklandıklarını anlattı.



İyi bir noktada bulundukları ligde ellerinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olduklarını belirten Slocum, "Hedefimiz her zaman bir sonraki maçımız. Bir sonraki maçı Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bu maçta oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ