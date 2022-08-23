"ANTALYASPOR MAÇI GERÇEK BİR SKOR DEĞİL"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, LİG ŞAMPİYONLUĞUNDAN DEĞERLİ"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ İYİ GELECEK"

"8+3 DEVAM ETSİN"

"TOPUN OYUNDA KALDIĞI SÜRE ARTIRILMALI"

Trabzonspor'un eski genel sekreteri Hasan Yener, bordo-mavililerin gündemiyle ilgilideğerlendirmelerde bulundu. Antalyaspor karşısında alınan 5-2'lik yenilginin silkelenmek adına 'iyi' olduğunu ifade eden Yener, Şampiyonlar Ligi'nin lig şampiyonluğundan çok daha önemli ve Kopenhag maçında da bu bilinçle çıkılması gerektiğini dile getirdi.Yener'in açıklamaları şu şekilde...Süper Lig'de Trabzonspor'un ilk 3 haftalık performansını analiz eden Yener, "Geçen yılla kıyaslandığında Trabzonspor adına oynanan futbol çok iyi değil. En azından geçen seneyle kıyaslandığında biraz gerideyiz diyebilirim. Ama sezon başındayız. Böyle bakmak gerek. Alınan oyuncular takıma girdi, çalıştı ama uyum süreci önemli. Diğer takımlara göre ilk 11'de en az yeni transferlerden oyuncu kullanan takımlardan biriyiz. Antalyaspor maçını ölçü kabul etmiyorum. 2-2'den sonra oyun bize de dönebilirdi. Direkten dönen toplar vardı. Rakibe şans verdik, rakip de değerlendirdi. O skor gerçek skor değildi. O maçı unutmak gerek" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un toparlanması gerektiğini ifade eden Hasan Yener, "Kopenhag maçı öncesi böyle bir skor iyi oldu. Ayaklarımız daha sağlam şekilde yere basacaktır. Zaman zaman böyle durumlarda yediğiniz bir yumruk insanı kendine getirir ya... Umarım futbolcu arkadaşlar da bunun bilincine varır ve ona göre oynarlar. Kopenhag maçı Trabzonspor için çok kritik. Şampiyonlar Ligi, lig şampiyonluğundan daha önemli" açıklamasını yaptı.Bilindiği üzere Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Yener sakatlıkların takımı etkileyip etkilemeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:"Söylediğiniz gibi takım adına önemli oyuncular oynayamayacak. Ama Kopenhag maçında 11 kişi sahaya çıkacağız. Diğer oynayacak arkadaşlar da sakat futbolcuları aratmayacak bir performans sergileyecektir. Şampiyonlar Ligi müziğini yeniden dinlemek iyi gelecektir."Trabzonspor camiasının etkin ismi, yabancı kuralı hakkında "8+3 devam etmesinde fayda var. Her takım uzun vadeli sözleşmeler yaptı. Şu anda böyle devam etmesinde fayda görüyorum. Trabzonspor'un altyapısından oyuncu yetiştirmesi gerek. Altyapı Trabzonspor tarihinde önemli yer tutuyor. Yeni Uğurcan, Yusuf, Abdülkadir'ler çıkar, çıkmalı" dedi.İyi bir Premier Lig izleyicisi olduğunun altını çizen Yener, oyun temposunun düşüklüğünü eleştirdi. Yener, "Türkiye'de çok temposuz maçlar oynanıyor. Sakatlık bahanesiyle yerde yatan çok oyuncu var! Premier Lig izliyoruz. Oraya bir de buraya bakınca, en basit sakatlıklarda bile sağlık ekibinin sahaya geldiğini görüyoruz. Seyir zevki çok azalıyor. Bu işe bir çözüm bulmak lazım. IFAB'ın basketboldaki gibi zaman saatini devreye sokması lazım. 45 dakika uzun diyebilirsiniz. O zaman 30'ar dakikalık 2 devre yeterli olur. Topun oyunda kaldığı sürenin artması lazım" diyerek sözlerini tamamladı.