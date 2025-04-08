Hasan Şaş: "Galatasaray için olmazsa olmaz oyuncu!"

Hasan Şaş, Günay Güvenç ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Şaş: 'Galatasaray için olmazsa olmaz oyuncu!'
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08 Nisan 2025 12:00
Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, bu sezon forma giydiği maçlarda alkış aldı.

33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muslera'nın olmadığı maçlarda sarı kırmızılı taraftarların panik yaşamasını engelledi.

Hasan Şaş, Günay Güvenç ile ilgili Yeni Açık Youtube kanalında övgü dolu sözler söyledi.

"GALATASARAY'IN OLMAZSA OLMAZ OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK"

"Günay Güvenç, futbol için büyük karakter olacak. Günay artık Galatasaray Kulübü'nün olmazsa olmaz oyuncularından biri olacak. Çünkü oynadığı hiçbir maçta sırıtmadı. Her maçta iyi ve güvenli oynadı. Hiç tedirgin görmedim. Bire bir pozisyonlarda çok iyi. İyi bir karakter."

"PANİK YAŞANMASINA GEREK YOK"

"Eskiden Muslera olmadığı zaman taraftarlar panik yaşardı şimdi panik yaşamasına gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Bu kadar yedek kalmışken bu kadar formda olmak bir kaleci için çok zor. Her maçta iyi oynadı."

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