Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı çağrısı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'la geliri depremzedelere gidecek hazırlık yapılacağını söyledi. Çavuşoğlu, taraftarları bu maça davet etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2023 18:59
Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremden zarar görenlerin yararına Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçında taraftarların tribünleri doldurması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, gazetecilere yatığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti.

Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Çavuşoğlu, yaraların sarılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Bu anlamda 26 Şubat Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Galatasaray ile hazırlık maçı yapacaklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Maçın gelirinin tamamı AFAD'a bağışlanacak. Birlik ve beraberlik içinde olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine teşekkür ediyorum. Taraftarları bu maça davet ediyorum. Stadyumun bu maçta dolu olacağına inanıyoruz. Alanya halkı bu konularda duyarlıdır." diye konuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ