Harun Tekin: "Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maç sonrasında Harun Tekin konuştu.

Haber; Sporx.com
Harun Tekin: 'Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz'
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31 Ağustos 2020 23:14
Fenerbahçe'nin kalecilerinden Harun Tekin, hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren 31 yaşındaki kaleci, "Çok iyi kamp dönemi geçirdik. Çok fazla gelen oyuncu var ve çabuk uyum sağladı. Bu maçta gollerden sonra rahat oynadık. Hazırlık maçı olmasına rağmen disiplinli oynadık. Hazırlık maçları da olsa kazanma alışkanlığını sağlamak istiyoruz. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

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