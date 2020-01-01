Harden sonunda döndü, medyayla konuşmadı!

Houston Rockets süperstarı James Harden dün gece sezondaki ilk hazırlık maçında oynadı, ancak bir takas talep ettiğinden ve kısa süreliğine antrenman kampından dışarıda kaldığından beri medyaya henüz konuşmadı.



Pazartesi günü antrenmana çıkmasına izin verilen Harden, Houston'ın Toyota Center'da San Antonio Spurs'e karşı 112-98'lik galibiyetinin ardından muhabirlere ulaşmayı reddederek, NBA'in medya erişim kurallarını ihlal etmiş oldu.



Dün gece 21 dakika forma giyen Harden, 3/10 şut isabetiyle 12 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 3 top kaybı kaydetti.



Koç Stephen Silas, Harden'ın performansı için şu ifadeleri kullandı:



"İyiydi. Zaten harika bir oyuncu ve sahada toplu ya da topsuz alanda birçok şey yapabiliyor. Savunma tarafında elleri harika ve akıllı davranarak sonuç alıyor. Yani oynaması harikaydı."



Harden, Rockets'ın ilk iki hazırlık maçını KOVID-19 protokolleri nedeniyle kaçırmıştı ve NBA, Harden'dan takımla antrenman yapmasına izin verilmeden önce, altı kez üst üste testinin negatif çıkmasını istemişti.



"BU ONUN KİŞİSEL MESELESİ"



Harden, takas talebiyle ilgili medyadaki soruları yanıtlamaktan kaçındı ve bu, takım arkadaşlarının Harden'la konuşmadıklarını belirttikleri bir konu.



Takımın diğer yıldızı John Wall (15 sayı, üç asist), Harden'la ilgili şunları söyledi:



"Günün sonunda iki taraf ta kendisi için en iyi olanı yapacak. En önemli şey, o sahaya çıktığımızda ya da antrenmana girdiğimizde, basketbola odaklanmamız. Ona bunu sormuyorum, çünkü kişisel meselesi. Benim tek odaklandığım şey, bu Rockets takımını herkes buradayken olabileceğimizin en iyisi yapmak için neler yapabileceğimiz."



Harden ile Pazartesi gününe kadar uzun bir görüşme yapmayan Silas, Harden'in tipik formunda olmaya ne kadar yakın olduğundan emin olmadığını da sözlerine ekledi:



"Ne kadar yakın bilmiyorum. Cevabı bilecek kadar onun yanında bulunmadım."



NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekildeydi:



Philadelphia 76ers 108 - 99 Boston Celtics



Sacramento Kings 114 - 113 Golden State Warriors



