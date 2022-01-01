"Harden, resmen 'Ayrılmak istiyorum' diye haykırıyor!" iddiası

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın, "Nets'ten ayrılma arzusunu mümkün olan en belirgin şekilde gösterdiği" iddia edildi.



Çarşamba sabahı Sixers ve Nets'in, yakın zamanda NBA gündeminin merkezinde yer alan Ben Simmons - James Harden takası iddiaları üzerine görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.



Lakin bu söylentilerle ilgili, ESPN'den Adrian Wojnarowski iki takımın herhangi bir görüşme yapmadığını açıklayarak tüm durumu birçok kişi için daha şüpheli bir hale getirmişti.



ESPN'den Brian Windhorst, Harden'ın Philadelphia'ya gitmek için "elinden geleni yaptığını" iddia etti:



"Harden'ın son 10 günkü eylemleri, temelde Nets için bir tehdit niteliğinde.



James Harden, geçen bahar oynadığı bir maçta hamstringini sakatlayarak oyundan çıkmak zorunda kalana dek, art arda 450 maçta çift hanelerde skor üretmişti. Kendisi NBA tarihinin en büyük skorerlerinden biri. Sağlığına kavuştuktan sonra da, art arda 44 maç çift haneli skor üretmişti.



Ama geçen hafta Sacramento'da 37 dakika oynamış ve 4 sayı atmıştı. Ve o maçta savunmada gösterdiği çaba miktarına değinmiyorum bile. Ardından, deplasman yolculuğunun kalanında resmen kendini kapatmıştı ve şu anda mümkün olan belirgin şekilde, resmen 'Burada olmak istemiyorum, alın beni buradan' diye haykırıyor. Tıpkı Houston'da yaptığı gibi.



Yani burada Nets için asıl mesele, bu anlaşmayı yapmanın değil, yapmamanın sonuçları. Bu takası yapmazlarsa, James Harden bu sezonun geri kalanında ya da yazın serbest oyuncu olduğunda ne yapacak? Durum bu noktaya geldi.



James Harden'ın temel duygusu, 'Artık burada olmak istemiyorum' şeklinde."



Nets ve 76ers'ın Salı günü Simmons - Harden merkezli görüştüğü takasta, Brooklyn'in 76ers'tan oyuncu veya draft hakkı şeklinde iki veya üç parça daha istediği söylenmişti.



