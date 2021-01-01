"Harden, Kyrie'nin yokluğu ihtimaline karşı sigorta olarak alındı" iddiası!

Brooklyn Nets'in geçtiğimiz yıl James Harden'ı, "Kyrie Irving'in oynamaması ihtimaline karşı sigorta" niyetiyle takas edildiği iddia edildi.



Kevin Durant ve Kyrie ile beraber Nets ekibi, şampiyonluk için mücadele etmek adına gereken her şeye sahipti ve daha sonra üzerine Harden takas edildiğinde, takım şampiyonluğun mutlak adayı olarak gösterilmişti.



Yine de, Brooklyn'i Harden için harekete geçmeye motive eden tek faktörün yalnızca hücum gücü olmadığı iddia edildi. The Sport Section'dan Anthony Puccio'ya göre, Harden ayrıca Irving için bir sigorta poliçesi olarak getirildi:



"Yönetici Joe Tsai'ın, Kyrie Irving'in 2020-21 sezonunda takımdan uzak kaldığı dönemle ilgili mutsuzluğu dile getirilmişti.



Yani, James Harden ile takas yapmak yalnızca bir süpertakım oluşumunu garanti etmekle kalmamış, aynı zamanda Kyrie'nin herhangi bir sebeple müsait olmaması durumunda, bir sigorta görevi görmüştü."



Kariyerinde oynayabileceği maçların %27'sini kaçırmış olan Irving, en az 10 maç kaçırmadığı tek bir sezon bile geçirmemişti.



Sakatlıkların yanı sıra, Irving'in zaman zaman oynamamak için bazı bahaneler uydurduğu da düşünülmüştü. Önceki sezon, yalnızca "oynamak istemediği" için bir maçta forma giymemiş olan Kyrie, aynı sezonda iki haftalık bir süre takımdan uzakta kalmış ve bunun sebebini "aile meselelerine" bağlamıştı.



