Harden: "Kobe büyük ihtimalle haklı"

James Harden, Kobe Bryant'ın kendisinin topa sürekli maç içinde hakim oluşunun şampiyonluk kazandıramayacağını söylemesiyle ilgili bir sorunu olmadığını ve bu stilinin geçici olduğunu söyledi.
Harden, Houston Rockets ekibini büyük ölçüde olan sakatlıklardan dolayı taşıması gerektiğini ekledi: "Topun daha çok elimde olması gerekiyor, çünkü sakatlıklarımız var. Ama Chris Paul'ü ritmine soktuğumuzda, Eric Gordon ve tam kadromuzla döndüğümüzde, oyun kurabilen, topa hakim olabilecek birden fazla adamımız olacak." "Şimdilik, kendisi muhtemelen haklı. Bu yol bizi gitmek istediğimiz yere götürmez. Henüz tam bir kadroya kavuşmadık. Bu konuda heyecanlıyım."
Harden, sezonda 36.5 sayı, 8.0 asist ve 6.8 ribaund ile oynuyor.