Harden: "Kobe büyük ihtimalle haklı"

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James Harden, Kobe Bryant'ın kendisinin topa sürekli maç içinde hakim oluşunun şampiyonluk kazandıramayacağını söylemesiyle ilgili bir sorunu olmadığını ve bu stilinin geçici olduğunu söyledi.Harden, Houston Rockets ekibini büyük ölçüde olan sakatlıklardan dolayı taşıması gerektiğini ekledi:Harden, sezonda 36.5 sayı, 8.0 asist ve 6.8 ribaund ile oynuyor.