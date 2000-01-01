Hardaway: "Tarihin en iyi oyuncularından biriyim!"

Orlando Magic'in eski süperstarı Penny Hardaway, "basketbol tarihindeki en iyi oyunculardan biri" olduğunu söyledi.



Şu anda Memphis Üniversitesi'nin erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü yapan Hardaway, Sports Illustrated'dan Ashley Nicole Moss ile yaptığı röportajda kendisini yeterli görmeyenlere şu şekilde yanıt verdi:



"Bir oyuncu olarak, muhtemelen en iyi oyuncular arasında görülmüyorum. Sakatlanmıştım, fakat şimdiye kadar oynamış en iyi oyunculardan biri olduğumu bilecek kadar kendimi gösterdiğimi düşünüyorum."



Hardaway, 15 yıllık kariyerinin başlarında dört kez All-Star olmuş ve iki kez All-NBA ilk takımına seçilmiş, lakin sakatlıklarından ötürü 1997-98, 2000-01 ve 2005-06 sezonlarının çoğunu kaçırmak zorunda kalmıştı.



Hardaway'in en iyi yılı, 1995-96 sezonunda Magic forması giyerken 21.7 sayı, 4.3 ribaund, 7.1 asist ve 2.0 top çalma ortalamaları yakaladığı dönemdi.



