Hansi Flick'ten Robert Lewandowski sorusuna yanıt!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Chelsea'nin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ancak kendilerinin de her zamanki gibi mücadele edeceğini söyledi.



Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü İngiliz ekibi Chelsea ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



"GÜCÜMÜZE İNANIYORUZ"

Alman teknik adam, Londra temsilcisinin olağanüstü bir değişimden geçtiğini belirterek,diye konuştu.Chelsea karşısında nasıl oynamak istediklerini bildiklerini dile getiren Flick,dedi.Deneyimli çalıştırıcı, Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile ilgili soruya,yanıtını verdi.Raphinha'nın geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Flick, dinamizmiyle boşluklar yaratan Brezilyalı oyuncuya sahip olduğu için şanslı hissettiğini kaydetti.