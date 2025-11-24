24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-155'
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
1-055'
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
1-172'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Hansi Flick'ten Robert Lewandowski sorusuna yanıt!

arcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Chelsea maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Kasım 2025 23:26
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick'ten Robert Lewandowski sorusuna yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Chelsea'nin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ancak kendilerinin de her zamanki gibi mücadele edeceğini söyledi. 

Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü İngiliz ekibi Chelsea ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"GÜCÜMÜZE İNANIYORUZ"



Alman teknik adam, Londra temsilcisinin olağanüstü bir değişimden geçtiğini belirterek, "Chelsea dünyanın en iyi takımlarından biri. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Gücümüze inanıyoruz ve yarın her zamanki gibi mücadele edeceğiz. Çok iyi genç oyuncuları ve onlara futbol oynama kimliği kazandıran fantastik bir teknik direktörleri var. Yaptıkları şeyi gerçekten takdir ediyorum. Bizim için gerçekten çok iyi bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve kolay değil." diye konuştu.

"CHELSEA TOPU AKTİF KULLANIR"

Chelsea karşısında nasıl oynamak istediklerini bildiklerini dile getiren Flick, "Chelsea topu aktif kullanır, biz de öyle. Onlar pres yapmak ister, biz de öyle, her iki takım da topu istiyor." dedi.

HANSI FLICK'TEN LEWANDOWSKI YANITI

Deneyimli çalıştırıcı, Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile ilgili soruya, "Şu anda gol atmak için gereken iştah onda var. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak bizim için çok önemli. O, takıma doğru anda tam da ihtiyacı olan şeyi veriyor." yanıtını verdi.

Raphinha'nın geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Flick, dinamizmiyle boşluklar yaratan Brezilyalı oyuncuya sahip olduğu için şanslı hissettiğini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.