Hangi lig, hangi kanalda? İşte yayın platformları!

2024-25 sezonunda futbolseverlerlerin Türkiye'nin ve dünyanın önemli liglerini, turnuvalarını izleyebileceği yayın platformları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hangi lig, hangi kanalda? İşte yayın platformları!
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14 Ağustos 2024 16:16
Avrupa ve dünya futbolunda 2024-25 sezonu heyecanı başlıyor.

2024-25 sezonunda futbolseverlerlerin Türkiye'nin ve dünyanın önemli liglerini, turnuvalarını izleyebileceği yayın platformları belli oldu.

İşte o yayın platformları ve yayınlayacağı lig ve turnuvalar;

BEIN SPORTS

Trendyol Süper Lig
Trendyol 1. Lig
İngiltere Premier Lig
Bundesliga
Bundesliga 2

TRT

Trendyol 1. Lig
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Konferans Ligi
UEFA Süper Kupa
İtalya Kupası

D-SMART

Brezilya Serie A
Arjantin Ligi
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 1
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2
AFC Asya Kupası Elemeleri, finaller

TİVİBU SPOR

Bundesliga
Bundesliga 2
Almanya Süper Kupa
İspanya Kral Kupası
İspanya Süper Kupa

EXXEN

Tüm Milli Maçlar
İtalya Serie A
İspanya La Liga
Yunanistan Süper Ligi
UEFA Uluslar Ligi
Hollanda Eredisivie Ligi
Belcika Jüpiter Pro Lig
Finalissima Süper Kupa
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turları

S SPORT

İspanya La Liga
La Liga 2
İtalya Serie A
İskoçya Ligi
İskoçya Kupası
Sudamericana
Libertadores
Yunanistan Ligi
Portekiz Ligi
Almanya Kupası

A SPOR - ATV

Türkiye Kupası
Süper Kupa

TFF YOUTUBE

TFF 2. Lig



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