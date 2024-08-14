Hangi lig, hangi kanalda? İşte yayın platformları!

Avrupa ve dünya futbolunda 2024-25 sezonu heyecanı başlıyor.
2024-25 sezonunda futbolseverlerlerin Türkiye'nin ve dünyanın önemli liglerini, turnuvalarını izleyebileceği yayın platformları belli oldu.
İşte o yayın platformları ve yayınlayacağı lig ve turnuvalar;
BEIN SPORTS
Trendyol Süper Lig
Trendyol 1. Lig
İngiltere Premier Lig
Bundesliga
Bundesliga 2
TRT
Trendyol 1. Lig
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Konferans Ligi
UEFA Süper Kupa
İtalya Kupası
D-SMART
Brezilya Serie A
Arjantin Ligi
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 1
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2
AFC Asya Kupası Elemeleri, finaller
TİVİBU SPOR
Bundesliga
Bundesliga 2
Almanya Süper Kupa
İspanya Kral Kupası
İspanya Süper Kupa
EXXEN
Tüm Milli Maçlar
İtalya Serie A
İspanya La Liga
Yunanistan Süper Ligi
UEFA Uluslar Ligi
Hollanda Eredisivie Ligi
Belcika Jüpiter Pro Lig
Finalissima Süper Kupa
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turları
S SPORT
İspanya La Liga
La Liga 2
İtalya Serie A
İskoçya Ligi
İskoçya Kupası
Sudamericana
Libertadores
Yunanistan Ligi
Portekiz Ligi
Almanya Kupası
A SPOR - ATV
Türkiye Kupası
Süper Kupa
TFF YOUTUBE
TFF 2. Lig
2024-25 sezonunda futbolseverlerlerin Türkiye'nin ve dünyanın önemli liglerini, turnuvalarını izleyebileceği yayın platformları belli oldu.
İşte o yayın platformları ve yayınlayacağı lig ve turnuvalar;
BEIN SPORTS
Trendyol Süper Lig
Trendyol 1. Lig
İngiltere Premier Lig
Bundesliga
Bundesliga 2
TRT
Trendyol 1. Lig
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Konferans Ligi
UEFA Süper Kupa
İtalya Kupası
D-SMART
Brezilya Serie A
Arjantin Ligi
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 1
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2
AFC Asya Kupası Elemeleri, finaller
TİVİBU SPOR
Bundesliga
Bundesliga 2
Almanya Süper Kupa
İspanya Kral Kupası
İspanya Süper Kupa
EXXEN
Tüm Milli Maçlar
İtalya Serie A
İspanya La Liga
Yunanistan Süper Ligi
UEFA Uluslar Ligi
Hollanda Eredisivie Ligi
Belcika Jüpiter Pro Lig
Finalissima Süper Kupa
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turları
S SPORT
İspanya La Liga
La Liga 2
İtalya Serie A
İskoçya Ligi
İskoçya Kupası
Sudamericana
Libertadores
Yunanistan Ligi
Portekiz Ligi
Almanya Kupası
A SPOR - ATV
Türkiye Kupası
Süper Kupa
TFF YOUTUBE
TFF 2. Lig
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