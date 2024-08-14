Hangi lig, hangi kanalda? İşte yayın platformları!

Avrupa ve dünya futbolunda 2024-25 sezonu heyecanı başlıyor.2024-25 sezonunda futbolseverlerlerin Türkiye'nin ve dünyanın önemli liglerini, turnuvalarını izleyebileceği yayın platformları belli oldu.İşte o yayın platformları ve yayınlayacağı lig ve turnuvalar;Trendyol Süper LigTrendyol 1. Ligİngiltere Premier LigBundesligaBundesliga 2Trendyol 1. LigUEFA Şampiyonlar LigiUEFA Avrupa LigiUEFA Konferans LigiUEFA Süper Kupaİtalya KupasıBrezilya Serie AArjantin LigiAFC Şampiyonlar Ligi Elit 1AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2AFC Asya Kupası Elemeleri, finallerBundesligaBundesliga 2Almanya Süper Kupaİspanya Kral Kupasıİspanya Süper KupaTüm Milli Maçlarİtalya Serie Aİspanya La LigaYunanistan Süper LigiUEFA Uluslar LigiHollanda Eredisivie LigiBelcika Jüpiter Pro LigFinalissima Süper KupaUEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarıİspanya La LigaLa Liga 2İtalya Serie Aİskoçya Ligiİskoçya KupasıSudamericanaLibertadoresYunanistan LigiPortekiz LigiAlmanya KupasıTürkiye KupasıSüper KupaTFF 2. Lig