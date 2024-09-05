Hamide Doğangün, Paris'te 6. oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 100 metre T53 sınıfında milli sporcu Hamide Doğangün, 6. oldu.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 100 metre T53 sınıfında final yarışı yapıldı.
Milli sporcu, 16.88'lik derecesiyle finali 6. sırada bitirdi.
Altın madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn, 15.64'lük zamanıyla paralimpik rekoru kırarak elde etti. Gümüş madalyayı İsviçre'den Catherine Debrunner, bronz madalyayı ise Çin'en Fang Gao aldı.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 100 metre T53 sınıfında final yarışı yapıldı.
Milli sporcu, 16.88'lik derecesiyle finali 6. sırada bitirdi.
Altın madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn, 15.64'lük zamanıyla paralimpik rekoru kırarak elde etti. Gümüş madalyayı İsviçre'den Catherine Debrunner, bronz madalyayı ise Çin'en Fang Gao aldı.
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