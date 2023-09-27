Haller: 'Kaçan şampiyonluk, kanserden daha çok acı veriyor'

Borussia Dortmund'un golcü ismi Sebastian Haller, Bild'e özel bir röportaj verdi.Haller, geçen sezon ligde son haftada kaçan şampiyonluk için de bir itirafta bulundu. 29 yaşındaki futbolcu,dedi.Golcü futbolcu, ayrıca,sözlerini kullandı.Almanya Bundesliga'da 2022-2023 sezonunun son haftasına Borussia Dortmund, Bayern Münih'in önünde girdi. Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından, Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih şampiyon oldu.Sebastian Haller, geçen yıl 18 Temmuz'da testis kanserine yakalanmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Fildişili futbolcu, daha sonra Ocak ayında sahalara geri dönmüştü.