Haller: "Kaçan şampiyonluk, kanserden daha çok acı veriyor"

Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Sebastian Haller, geçen sezon son haftada kaçan şampiyonluk için, "Kanserden daha çok acı veriyor" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Haller: 'Kaçan şampiyonluk, kanserden daha çok acı veriyor'
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27 Eylül 2023 16:11
Son güncelleme 27 Eylül 2023 16:25
Borussia Dortmund'un golcü ismi Sebastian Haller, Bild'e özel bir röportaj verdi.

Haller, geçen sezon ligde son haftada kaçan şampiyonluk için de bir itirafta bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, "Bundesliga şampiyonluğunu kaybetmek kanser teşhisi konmasından daha kötüydü. O gün, hastalığı öğrendiğim günden fazla acı hissettim" dedi.

Golcü futbolcu, ayrıca, "Eğer hastaysanız, bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bunu kabullenmeli ve üstesinden gelmelisiniz. Ama o zaman şampiyonluk elimizdeydi, kendi kaderimizi kendimiz belirleyebilirdik. Ne yazık ki hata yaptığımızı ve  kötü kararlar verdiğimizi acı bir şekilde kabul etmek zorundayız" sözlerini kullandı.

SON HAFTADA KAÇAN ŞAMPİYONLUK

Almanya Bundesliga'da 2022-2023 sezonunun son haftasına Borussia Dortmund, Bayern Münih'in önünde girdi. Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından, Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih şampiyon oldu.

Sebastian Haller, geçen yıl 18 Temmuz'da testis kanserine yakalanmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Fildişili futbolcu, daha sonra Ocak ayında sahalara geri dönmüştü.



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