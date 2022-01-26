Halkbank'tan, Spor Toto'ya geçit yok!

AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta erteleme maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'tan, Spor Toto'ya geçit yok!
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26 Ocak 2022 20:37
AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta erteleme maçında Halkbank, Spor Toto ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Halkbank 3-1 kazandı.

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

Halkbank: Bruno, Mustafa Koç, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Selçuk Keskin, (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Efe Bayram)

Spor Toto: Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksek Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)

Setler: 18-25, 25-19, 25-23, 25-23

Süre: 132 dakika (28, 31, 37, 36)

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