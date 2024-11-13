Halkbank, Saint-Nazaire VB Atlantique' 5 sette kaybetti!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Fransız kulübü Saint-Nazaire VB Atlantique'e 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Halkbank, Saint-Nazaire VB Atlantique' 5 sette kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 21:26
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Fransız kulübü Saint-Nazaire VB Atlantique'e 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Yiğit Hamza Aslan)

Saint-Nazaire VB Atlantique: Martins, Burel, Leon, Ewert, Van der Ent, Ivanov (Deveze, Varier, Valefuaniu, Canham, Halle)

Setler: 22-25, 30-28, 25-18, 20-25, 24-26

Süre: 160 dakika (32, 34, 26, 27, 41)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery