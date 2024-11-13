Halkbank, Saint-Nazaire VB Atlantique' 5 sette kaybetti!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Fransız kulübü Saint-Nazaire VB Atlantique'e 3-2 mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Yiğit Hamza Aslan)
Saint-Nazaire VB Atlantique: Martins, Burel, Leon, Ewert, Van der Ent, Ivanov (Deveze, Varier, Valefuaniu, Canham, Halle)
Setler: 22-25, 30-28, 25-18, 20-25, 24-26
Süre: 160 dakika (32, 34, 26, 27, 41)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Yiğit Hamza Aslan)
Saint-Nazaire VB Atlantique: Martins, Burel, Leon, Ewert, Van der Ent, Ivanov (Deveze, Varier, Valefuaniu, Canham, Halle)
Setler: 22-25, 30-28, 25-18, 20-25, 24-26
Süre: 160 dakika (32, 34, 26, 27, 41)