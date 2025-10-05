05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-045'
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
0-045'
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
0-172'
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
0-130'
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Halil Umut Meler, gol iptal nedenini açıkladı!

Samsunspor'un Fenerbahçe karşısında 34. dakikada bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

calendar 05 Ekim 2025 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 21:15
Halil Umut Meler, gol iptal nedenini açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir an yaşandı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 34. dakikasında Samsunspor'un kazandığı köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ortasında Holse şutunu çekti, kale sahası sol çaprazında topa dokunan Musaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



VAR İNCELEMESİ 

Pozisyonun ardından VAR odası devreye girdi. Hakem Halil Umut Meler, kenara gelerek monitörden pozisyonu izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Meler, kararını önce takımların kaptanları Zeki Yavru ve Milan Skriniar'a iletti, ardından ofsaytı işaret ederek golü iptal etti. 

Karar sonrasında Samsunsporlu futbolcular yoğun şekilde hakeme itiraz etti. Ancak VAR incelemesinin ardından verilen ofsayt kararı değişmedi ve Samsunspor'un golü geçerlilik kazanmadı.

Öte yandan Samsunspor'lu oyuncular yaşanan pozisyonda el itirazlarında da bulundu.

HALİL UMUT MELER'İN AÇIKLAMASI

Bein Sports'un haberine göre hakem Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısının kısıtlanması sebebiyle iptal ettiğini soyunma odası koridorlarında oyunculara açıkladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
