Halil Özer'den VAR eleştirisi

Neyse... Biz maça dönelim...Galatasaray ilk yarıda oyunun hakimiydi. Ancak yine çok üretken değildi. İcardi bir kez olsun topla buluşturulmadı. Bu durum Galatasaray için belli başlı bir sorun olarak devam ediyor. Elinde böyle bir adam var yararlanamıyorsun. Bu kaç maçtır böyle devam ediyor. Acaba Okan hoca bunun farkında mı gerçekten merak ediyorum. Öyle ya farkında olsa önlemini alırdı."

"2. yarı farklı bir görüntü yoktu. Galatasaray oyun üstünlüğünü sürdürdü. Ancak aynı ilk yarıda olduğu gibi rakip kale önünde çok etkili olamadı. Yunus yoruldu. O yorulunca İcardi'nin umutları iyice tükendi. Benim anlayamadığım şu. İcardi'nin durumunu ilk bölümde yazmıştım. Yani bu adam hiç pas alamazken oyundan çıkarılıp yerine Batshuayi niye alınır. Sorun Arjantinli oyuncuda değil ki takım oyununda."



"Bu bölümde sahanın tartışılmaz yıldızı Sanchez'di. O kadar kritik toplar kesti ki takımını muhtemel puan kaybından kurtaran adam oldu. Alanya son bölümde çok zorladı. Hele son dakikalarda Serdar Dursun öyle bir gol kaçırdı ki sadece dokunsa topu boş kaleye gönderecekti. Sert vurmayı tercih edince takımını bir puandan etti."





Sonuç olarak Galatasaray üç puanı aldı. tabii ki Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada bu üç puan önemliydi. Ancak vasat oyun ve vasat görüntü devam ediyor. Fenerbahçe maçından sonra ortaya bambaşka bir takım çıktı sanki.

Yırtıcı, üretken, mücadeleci, tekmeye kafa koyan görüntüsü bir anda yok oldu. Yani her şeyi ile vasatizm içinde. Bence milli ara ilaç gibi gelecek. Nerede doğru nerede yanlışlar yapılıyor muhtemelen Okan hoca teşhislerde bulunacak.

Ancak Avrupa'yı hiç saymıyorum. Bu oyun bizim ligimizde bile yeterli olmaz."