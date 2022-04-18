Halil Dervişoğlu: 'Geleceği düşünmüyorum'

Galatasaray'ın sezon sonuna dek Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili de açıklama yaptı.



Mücadeleyi değerlendiren Halil, "İlk yarı çok basit top kaybettik bu yüzden çok kontra atak yedik. Fakat ikinci yarı bunu değiştirdik. Topları daha iyi kullandık. Daha çok pozisyona girdik. Birkaç tane daha pozisyonu gole çevirseydik sonuç çok daha farklı olurdu." dedi.



Adı birçok transfer haberine konu olan Halil, "Buradaki geleceğimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Kötü bir sezon geçirdik. Şu anda kalan maçları kazanmayı düşünüyoruz. Bütün konsantrasyonum o yönde." cevabıyla konuşmasını bitirdi.





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