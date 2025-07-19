19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
1-160'
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
18:00
19 Temmuz
KFUM-Brann
2-090'
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
17:00
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
19:00
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
1-046'
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
18:30
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
21:15
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
20:30
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
22:00
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
13:00
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
5-1
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
1-1
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
2-3
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
14:00
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
0-0DA
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
15:00
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
0-089'
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
2-3
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
1-145'
19 Temmuz
M. United-Leeds United
0-041'
19 Temmuz
Angers-Caen
1-0DA
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
0-1DA
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
0-0IPT
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
0-0DA
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
0-023'
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
1-019'
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
17:00
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
17:00
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
17:00
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
17:00
19 Temmuz
Reading-Tottenham
17:00
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
17:00
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
17:00
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
18:00
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
18:30
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
22:00
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
22:00
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
1-3
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
1-086'

Haliç'te kürek sporuna ilgi yükselişte

Haliç'te küreğe ilgi artıyor; sporcular hem fiziksel hem zihinsel faydalarıyla bu spora yöneliyor.

calendar 19 Temmuz 2025 15:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Haliç'te kürek sporuna ilgi yükselişte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünyanın en eski spor dallarından biri olan küreğe ilgi her geçen gün artıyor.

Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü Kurucusu Can Horlu, antrenörlerden Aysun Işık Horlu ve Orhan Gözcü ile sporcu Ali Ömer Yılmaz, AA muhabirine kürek sporunun önemi ve bu spora olan ilginin yükselişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Küreğe 2004 yılında bir beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını belirten Can Horlu, "Hocam 'Küreğe başlamak ister misin?' diye sormuştu. Güreş anladım, gittim. Ondan sonra bir kayıkhaneye gittik. 'Nasıl güreş kulübü?' diye içimden geçirdim. Sonrasında kürek branşı olduğunu anladım. İlk adımım Galatasaray Spor Kulübünde atıldı. Hobi olarak başladığım bu spor, zamanla tutkuya dönüştü." diye konuştu.



Haliç'in durgun suyu ve merkezi konumunun kürek için ideal olduğunu vurgulayan Horlu, "Hem ulaşılabilir hem de İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde spor yapma imkanı sunuyor. Küreğin popülaritesi de her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Küreğin fiziksel ve mental faydalarına da değinen Horlu, "Kardiyovasküler dayanıklılık sağlıyor, duruş bozukluklarını düzeltiyor. Benim için kürek, hayatımın anlamı. Denizde veya iskelede olmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum. Hatta eşimle bu sporda tanıştım" ifadelerini kullandı.

- Haliç'te kürek keyfi

Antrenör Aysun Işık Horlu da küreğin pandemi sonrası dönemde daha da öne çıktığını belirterek, "Haliç'in büyüsü eşliğinde spor yapmak ayrı bir keyif. Semtleri suyun üzerinden izlemek, açık havada olmak ruha iyi geliyor. Doktorların da tavsiye etmesi gereken bir spor" dedi.

Antrenör Orhan Gözcü ise küreğin zihinsel rahatlama sağladığını ifade ederek, "Kürek çekerken tüm dertler unutuluyor. Disiplinli çalışıldığında herkesin başarabileceği bir spor." diye konuştu.

Kürek sporcusu Ali Ömer Yılmaz da spora ilk başladığında korktuğunu dile getirerek, "Sonrasında kendime 'Çok keyifli bir spor' dedim. O gün ayakkabılarım çok ıslanmıştı. Kürek zaten dinginlik sporu. Benim tavsiyem sakin kalmaları, kendilerini denizin akışına bırakmaları." tavsiyesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.