Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Ev sahibi ekip 11. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük bu gole 38. dakikada Valentin Eysseric ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.



WINCK'İN GOLÜ GEÇERSİZ



Ev sahibi ekibin 80. dakikada Winck ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



HAJRADINOVIC'TEN BİR ASİST DAHA



Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, Da Costa'nın golünde yaptığı asistle bu sezonki asist sayısını 11'e çıkardı.



Ev sahibi ekipte sakatlanan Yasin Özcan, maça devam edemedi. 88. dakikada yerini Yunus Emre'ye bıraktı.



Alınan bu sonucunn ardından Kasımpaşa puanını 39'a, Karagümrük ise 28'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Mendes'in çalımlarla ceza sahasına girip açtığı ortada Emre Mor, altıpas çizgisi önünde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.



8. dakikada Levent Mercan'ın attığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mendes, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.



11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Da Costa, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Güven Yalçın, topukla pasını Eysseric'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.



Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ taraftan açtığı ortada Mendes, topa kafayla vurdu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



84. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazından şut çekti. Kaleci Sirigu, bu şut sonrası meşin yuvarlağı çeldi.



Müsabaka, 1-1 sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz



Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül (Dk. 61 Sadiku), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Rochinha), Da Costa



VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 90+2 Feghouli), Bertolacci (Dk. 72 Rohden), Emre Mor (Dk. 78 Can Keleş), Eysseric, Mendes (Dk. 90+2 Marcao), Güven Yalçın (Dk. 78 Lasagna)



Goller: Dk. 11 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 69 Porozo, Dk. 71 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 78 Emre Mor, Dk. 84 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)



