Haldun Üstünel tarafını açıkladı; Yiğit Şardan

Galatasaray camiasında ağırlığı bilinen isimlerden Haldun Üstünel, seçimde Yiğit Şardan'ı desteklediğini ilan etti.

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Haldun Üstünel tarafını açıkladı; Yiğit Şardan
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13 Haziran 2021 18:47
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçime doğru geri sayıma geçilmişken, eski yöneticilerden Haldun Üstünel desteklediği adayı açıkladı.

Camiada ağırlığı bilinen Haldun Üstünel, yapılacak seçimde Yiğit Şardan'ı desteklediğini söyledi. Üstünel yaptığı paylaşımda, "Ne adamlar gördüm üstünde elbisesi yok! Ne elbiseler gördüm içinde adam yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Yiğit Şardan ile birlikte Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir yeni başkan olabilmek için mücadele verecek.



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