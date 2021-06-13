Haldun Üstünel tarafını açıkladı; Yiğit Şardan

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçime doğru geri sayıma geçilmişken, eski yöneticilerden Haldun Üstünel desteklediği adayı açıkladı.Camiada ağırlığı bilinen Haldun Üstünel, yapılacak seçimde Yiğit Şardan'ı desteklediğini söyledi. Üstünel yaptığı paylaşımda, "Ne adamlar gördüm üstünde elbisesi yok! Ne elbiseler gördüm içinde adam yok." ifadelerini kullandı.Galatasaray'da Yiğit Şardan ile birlikte Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir yeni başkan olabilmek için mücadele verecek.