Hakkarigücü, sahasında 1 puana razı geldi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü, Beylerbeyi Spor Kulübü'nü konuk etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü, Beylerbeyi Spor Kulübü'nü konuk etti.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Merzan Futbol Sahası'nda sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı, 26. dakikada Madinatou Rouamba'nın attığı golle Beylerbeyi Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 48. dakikasında Meryem Küçükbirinci'nin golüyle ev sahibi ekip, 1-1 eşitliği sağladı.