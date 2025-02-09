Hakkarigücü, sahasında 1 puana razı geldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü, Beylerbeyi Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakkarigücü, sahasında 1 puana razı geldi
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09 Şubat 2025 15:47

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü, Beylerbeyi Spor Kulübü'nü konuk etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Merzan Futbol Sahası'nda sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı, 26. dakikada Madinatou Rouamba'nın attığı golle Beylerbeyi Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 48. dakikasında Meryem Küçükbirinci'nin golüyle ev sahibi ekip, 1-1 eşitliği sağladı.

 

 

 

 

 

 

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