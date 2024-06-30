Hakim Ziyech sonrası Wilfried Zaha mecburen ayrılabilir!

Galatasaray'da transferi büyük ses getiren Wilfried Zaha, sahada beklenen etkiyi fazla gösteremedi. Hatta yedek kaldığı için zaman zaman teknik direktör Okan Buruk ile gerilim yaşadı. Zaha'nın takımdan ayrılma ihtimali yükseldi.
SATILMA İHTİMALİ ARTTI
2026'ya kadar mukavelesi bulunan Fildişi Sahilli oyuncunun adı Premier Lig ekibi West Ham ile anılıyordu. Ziyech'in takımda kalmasının resmiyet kazanmasının ardından Zaha'nın forma şansı da azaldı ve bu durumda satış ihtimali daha da güçlendi. Yönetimin Zaha satışından beklentisi en az 10 milyon euro.
MALİYETİ ÇOK YÜKSEK
Ada ekibi West Ham ise transferinde kararlı olduğu 31 yaşındaki oyuncudan bonservis konusunu kendisinin çözmesini istiyor. Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan ve üç yıllık anlaşma sonrası 2.3 milyon euro imza parası ödenen Zaha elden çıkarılırsa yıllık maliyetinden de ciddi oranda kar elde edilecek. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
KALIRSA EKSTRA MÜCADELE EDECEK
Öte yandan hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Wilfried Zaha, Galatasaray'da kalması durumunda ilk sezonda yaşattığı hayal kırıklığını telafi etmek için ekstra motivasyonla mücadele etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.
SATILMA İHTİMALİ ARTTI
2026'ya kadar mukavelesi bulunan Fildişi Sahilli oyuncunun adı Premier Lig ekibi West Ham ile anılıyordu. Ziyech'in takımda kalmasının resmiyet kazanmasının ardından Zaha'nın forma şansı da azaldı ve bu durumda satış ihtimali daha da güçlendi. Yönetimin Zaha satışından beklentisi en az 10 milyon euro.
MALİYETİ ÇOK YÜKSEK
Ada ekibi West Ham ise transferinde kararlı olduğu 31 yaşındaki oyuncudan bonservis konusunu kendisinin çözmesini istiyor. Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan ve üç yıllık anlaşma sonrası 2.3 milyon euro imza parası ödenen Zaha elden çıkarılırsa yıllık maliyetinden de ciddi oranda kar elde edilecek. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
KALIRSA EKSTRA MÜCADELE EDECEK
Öte yandan hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Wilfried Zaha, Galatasaray'da kalması durumunda ilk sezonda yaşattığı hayal kırıklığını telafi etmek için ekstra motivasyonla mücadele etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.