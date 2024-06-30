Hakim Ziyech sonrası Wilfried Zaha mecburen ayrılabilir!

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in takımda kalması sonrası Wilfried Zaha'nın ayrılık ihtimali yükseldi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hakim Ziyech sonrası Wilfried Zaha mecburen ayrılabilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2024 11:43
Son güncelleme 30 Haziran 2024 11:50
Galatasaray'da transferi büyük ses getiren Wilfried Zaha, sahada beklenen etkiyi fazla gösteremedi. Hatta yedek kaldığı için zaman zaman teknik direktör Okan Buruk ile gerilim yaşadı. Zaha'nın takımdan ayrılma ihtimali yükseldi.

SATILMA İHTİMALİ ARTTI

2026'ya kadar mukavelesi bulunan Fildişi Sahilli oyuncunun adı Premier Lig ekibi West Ham ile anılıyordu. Ziyech'in takımda kalmasının resmiyet kazanmasının ardından Zaha'nın forma şansı da azaldı ve bu durumda satış ihtimali daha da güçlendi. Yönetimin Zaha satışından beklentisi en az 10 milyon euro.



MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Ada ekibi West Ham ise transferinde kararlı olduğu 31 yaşındaki oyuncudan bonservis konusunu kendisinin çözmesini istiyor. Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan ve üç yıllık anlaşma sonrası 2.3 milyon euro imza parası ödenen Zaha elden çıkarılırsa yıllık maliyetinden de ciddi oranda kar elde edilecek. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. 

KALIRSA EKSTRA MÜCADELE EDECEK

Öte yandan hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Wilfried Zaha, Galatasaray'da kalması durumunda ilk sezonda yaşattığı hayal kırıklığını telafi etmek için ekstra motivasyonla mücadele etmeyi planlıyor. 

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery