Hakim Ziyech için sürpriz gelişme: Lille

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, Lille ile görüşüyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech için sürpriz gelişme: Lille
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28 Ocak 2025 11:01
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Ziyech'e transfer görüşmelerinde bulunması için izin verdi.

Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan ve görüşmelerde bulunan Hakim Ziyech'in önceliğinin Fransa'ya gitmek olduğu ortaya çıktı. Haberde, Ziyech'in Lille ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

ZIYECH'IN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

 

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