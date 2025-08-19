Hakim Ziyech geri dönüyor!

Galatasaray ile geçen sezon yollarını ayıran Hakim Ziyech ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in Süper Lig'e geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR
Hakim Ziyech, menajerine Süper Lig'den bir kulüp bulması yönünde talimat verdi.
Bu gelişmenin ardından, geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Katar'ın AL Duhail takımına transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.
Katar'da beklediğini bulamayan Ziyech, Al Duhail formasını yalnızca 13 kez giydikten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu bir Süper Lig kulübüne önerildi.
GENÇLERBİLİĞİ İLE GÖRÜŞÜYOR
Fas basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi, deneyimli oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında maaş konusunda pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Masadaki sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu kaydedildi.
BAŞARISIZ GALATASARAY DÖNEMİ
Chelsea'nin 2020 yazında Ajax'tan 40 milyon Euro bedelle transfer ettiği Ziyech, 2023'te Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla attığı birkaç estetik gole rağmen fiziksel yetersizliği nedeniyle eleştirilmiş ve genel olarak beklentileri karşılayamamıştı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in Süper Lig'e geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR
Hakim Ziyech, menajerine Süper Lig'den bir kulüp bulması yönünde talimat verdi.
Bu gelişmenin ardından, geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Katar'ın AL Duhail takımına transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.
Katar'da beklediğini bulamayan Ziyech, Al Duhail formasını yalnızca 13 kez giydikten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu bir Süper Lig kulübüne önerildi.
GENÇLERBİLİĞİ İLE GÖRÜŞÜYOR
Fas basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi, deneyimli oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında maaş konusunda pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Masadaki sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu kaydedildi.
BAŞARISIZ GALATASARAY DÖNEMİ
Chelsea'nin 2020 yazında Ajax'tan 40 milyon Euro bedelle transfer ettiği Ziyech, 2023'te Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla attığı birkaç estetik gole rağmen fiziksel yetersizliği nedeniyle eleştirilmiş ve genel olarak beklentileri karşılayamamıştı.