19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Hakim Ziyech geri dönüyor!

Hakim Ziyech, menajerinden kendisine Süper Lig'de bir kulüp bulmasını istedi. Gençlerbirliği'nin masada olduğu iddia edildi.

calendar 19 Ağustos 2025 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hakim Ziyech geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray ile geçen sezon yollarını ayıran Hakim Ziyech ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in Süper Lig'e geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR

Hakim Ziyech, menajerine Süper Lig'den bir kulüp bulması yönünde talimat verdi.

Bu gelişmenin ardından, geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Katar'ın AL Duhail takımına transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.

Katar'da beklediğini bulamayan Ziyech, Al Duhail formasını yalnızca 13 kez giydikten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu bir Süper Lig kulübüne önerildi.


GENÇLERBİLİĞİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Fas basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi, deneyimli oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında maaş konusunda pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Masadaki sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu kaydedildi.

BAŞARISIZ GALATASARAY DÖNEMİ

Chelsea'nin 2020 yazında Ajax'tan 40 milyon Euro bedelle transfer ettiği Ziyech, 2023'te Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla attığı birkaç estetik gole rağmen fiziksel yetersizliği nedeniyle eleştirilmiş ve genel olarak beklentileri karşılayamamıştı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.