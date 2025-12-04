03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Hakan Kutlu: "Fatih Tekke Trabzonspor'a yakışıyor"

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

04 Aralık 2025 00:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hakan Kutlu: 'Fatih Tekke Trabzonspor'a yakışıyor'
İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor yenilgisi sonrası konuştu.

Kutlu, karşılaşmanın kupada izlediği en iyi maçlardan biri olduğunu belirterek, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Hakan Kutlu, "Takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. İki gündür Türkiye Kupası maçlarını izliyorum. Bence en güzel kupa mücadelesi bu maç oldu. Trabzonspor'a karşı seyircisi önünde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Vanspor FK'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İyi futbol oynayarak, genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Fatih hocayı tebrik ediyorum. Hem Trabzonspor Fatih hocaya, hem de Fatih hoca Trabzonspor'a çok yakışıyor. Benim temennim, Fatih Tekkeli Trabzonspor'un Türkiye'de şampiyonluklar yaşaması." değerlendirmesinde bulundu. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
