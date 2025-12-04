Hakan Kutlu: 'Fatih Tekke Trabzonspor'a yakışıyor'

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor yenilgisi sonrası konuştu.
Kutlu, karşılaşmanın kupada izlediği en iyi maçlardan biri olduğunu belirterek, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.
Hakan Kutlu, "Takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. İki gündür Türkiye Kupası maçlarını izliyorum. Bence en güzel kupa mücadelesi bu maç oldu. Trabzonspor'a karşı seyircisi önünde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Vanspor FK'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İyi futbol oynayarak, genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Fatih hocayı tebrik ediyorum. Hem Trabzonspor Fatih hocaya, hem de Fatih hoca Trabzonspor'a çok yakışıyor. Benim temennim, Fatih Tekkeli Trabzonspor'un Türkiye'de şampiyonluklar yaşaması." değerlendirmesinde bulundu.
