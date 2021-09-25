İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter ile Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta kozlarını paylaştı.San Siro'da oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Ev sahibi Inter, 5. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçti. Atalanta'da 30. dakikada Ruslan Malinovsky skoru eşitledi. 38'de Rafael Toloi konuk takımı üstünlüğe taşıdı. 71'de Edin Dzeko skoru tayin eden isim oldu.Karşılaşmanın 88. dakikasında Inter penaltı kazandı. Federico Dimarco bu penaltı vuruşundan yararlanamadı. Atalanta, 88'de Piccoli ile öne geçti ancak VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı.Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 57 dakika sahada kaldı ve yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Merih Demiral da 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.Alınan bu sonucun ardından Inter, puanını 14 yaptı ve yenilmezlik serisini devam ettirdi. (4G, 2B) Atalanta ise 11 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Inter, Sassuolo deplasmanına gidecek. Atalanta, Milan'ı konuk edecek.