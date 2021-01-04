Haddadi: "Daha sıkı çalışmalıyız"

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye 3-0 yenildiği maçın ardından Kasımpaşalı futbolcu Haddadi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Haddadi: 'Daha sıkı çalışmalıyız'
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04 Ocak 2021 21:20
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye 3-0 yenildiği maçın ardından Kasımpaşalı futbolcu Haddadi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe gibi büyük bir takım karşısında hata yapma lükslerinin olmadığını ifade eden Haddadi, "Öncelikle maçın başında iyiydik. Küçük detaylar, Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı belirleyici oluyor. Küçük detaylarda kaybettik. Birebir mücadeleleri kazanamadık. Bunlar maçı etkiledi. Eksiklerimiz var ama onların yerine de oynayanlar için fırsattı. Fenerbahçe futbol oynamaya çalışan bir takım, bizim gibi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldılar. Biz de daha sıkı çalışmalı, daha iyisini yapmalıyız" dedi.



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