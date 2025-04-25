Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, genç oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.
"ÇOCUKLARI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"
Başkan Hacıosmanoğlu, elde edilen başarının sadece Trabzonspor camiası için değil, tüm Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, "Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Çocukları alınlarından öpüyorum" dedi.
"TÜRKİYE'YE GURUR YAŞATSINLAR"
Finaldeki olası rakipleri hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de çocuklar Barcelona'yı geçip kupayı alıp o gururu yaşatsınlar Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.
"DARISI MİLLİ TAKIMIN BAŞINA"
Hacıosmanoğlu, açıklamasının devamında pazartesi günü oynanacak final için de umutlu konuştu: "İnşallah pazartesi günü de kazanıp Türk milletini gururlandırırlar. Darısı milli takımın başına." ifadelerini kullandı.
Hacıosmanoğlu: "Darısı milli takımın başına"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19'un Salzburg U19'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, genç oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.
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