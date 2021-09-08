Orta saha transferi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı.



Transferin son gününe kadar birçok hamlede bulunan sarı kırmızılılar rotasını Portekiz'e kırdı ve Famalicao'dan Gustavo Assunçao'nun transferini bitirdi.



Galatasaray, Gustavo Assunçao'nun 1 yıl kiralık transferi için Famalicao ile anlaştı ve kontrata satın alma opsiyonu da eklendi. 21 yaşındaki oyuncunun saat 16:00'da İstanbul'a geldi.



Tam ismi Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunçao da Silva olan Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Assunçao'nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.



Eski futbolcu Paulo Assunçao'nun oğlu olan Gustavo Assunçao, Porto altyapısından Sao Paulo U17 takımına gittikten sonra Atletico Madrid'in U17, U18 ve U19 takımlarında oynamış ve 2019'da bedelsiz olarak Famalicao'ya transfer olmuştu. Famalicao'da 69 maça çıkan Assunçao'nun 1 golü ve 2 asisti bulunuyor.



